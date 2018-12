Quando se fala de Casan em Concórdia, infelizmente a pauta na maioria das vezes é reclamação de moradores que estão sem água. Para piorar a situação, pelo menos a de uma família, ladrões furtaram um hidrômetro, que é o “relógio” que mede o consumo da água. O fato aconteceu em uma residência que fica na Rua Catarina Mafessoni, no Loteamento Novo Horizonte.

O casal, dono da casa, não reside mais na residência, mas alugava o imóvel. A proprietária, que prefere não se identificar, relatou ao Jornalismo da Aliança, que um irmão percebeu a falta do hidrômetro. Indignada, ela falou da dificuldade para repor o equipamento. “Meu irmão foi fazer um serviço de limpeza no lote e viu que tinham arrancado tudo, não tinha mais o relógio lá. É uma vergonha, não entendemos porque fizeram isso, somos idosos, temos problemas de saúde, uma pessoa com deficiência e mesmo assim não respeitam”, lamenta ela. “Agora ficamos no prejuízo”, ressalta.

A dona da casa e o esposo registraram um Boletim de Ocorrência e também procuraram a Casan, para saber como proceder. “Na Casan eles olharam no sistema e confirmaram que na nossa casa consta que não temos o registro e aí ficamos sem água lá. Eles nos orientaram a procurar a Polícia e a gente torce para que descubram quem furtou”, comenta ela.