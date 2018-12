Supermercados abertos até as 19h e comércio até as 16h

Alguns serviços já estão funcionando em horários diferenciados por causa do feriadão. Um dos locais mais frequentados nessas datas são os supermercados que terão atendimento diferenciado nos dias 24 e 31 de dezembro. A sugestão de horários do Sindilojas é para que fiquem abertos das 8h às 19h nesses dias, no entanto, há empresas que vão fechar as portas mais cedo. Amanhã, 25, e no dia 1º de janeiro os supermercados ficarão fechados.

Quem ainda não comprou os presentes de Natal pode aproveitar esta segunda-feira. O comércio vai funcionar das 8h às 16h, sem fechar ao meio-dia. Em 31 de dezembro o atendimento será até as 12h.

Bancos

As agências bancária terão atendimento hoje das 9h às 11h e no dia 31 os bancos estarão fechados. Uma dica para quem tem contas a pagar é se antecipar para evitar as filas após os dias de feriado.

Prefeitura e Estado

Na Prefeitura de Concórdia e no Governo do Estado não haverá expediente nos dias 24 e 31 de dezembro. Serviços essenciais como Vigilância Sanitária e Epidemiológica, Samu e Lar Anjo Gabriel vão trabalhar em escala. Os Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI’s) vão seguir o calendário próprio. É importante que os pais conversem com os professores sobre o atendimento nesses dias.

Correios

Os Correios vão fazer horário especial, das 8h30 às 14h, nesta segunda-feira, 24, e não terão expediente em 31 de dezembro. As entregas das compras feitas pela internet não deverão ter atraso em 2018, como ocorreu no ano passado.

Judiciário

O Judiciário, que engloba Ministério Público, Tribunal de Justiça, Tribunal Regional do Trabalho e Justiça Federal e Eleitoral, está em recesso até 6 de janeiro, retomando as atividades em 7 de janeiro 2019.

Transporte coletivo

Nos feriados de 25 de dezembro e 1º de janeiro será seguido o cronograma de horários dos domingos. Mais informações podem ser obtidas por meio do site da Hodierna, empresa que opera o transporte coletivo em Concórdia. O telefone para contato é o 49 3444 8008.