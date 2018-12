Um produtor rural do interior de Jaborá relata que uma parte das caixas de abelhas foi furtada de sua propriedade, nos últimos dias. O fato foi registrado em Boletim de Ocorrência, na Central de Polícia Civil.

Conforme o relato do proprietário, uma parte das caixas de abelhas foram levadas, enquanto que outras ou foram queimadas ou quebradas. A ação pode ter ocorrido no período de uma semana na propriedade localizada na saída para Presidente Castello Branco. Ninguém reside no local durante a semana e o fato foi percebido nas primeiras horas da manhã do sábado, dia 22.



Não há suspeitos do furto.