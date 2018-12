Motocicleta furtada no Renascença é recuperada no Imperial

A Polícia Militar de Concórdia recuperou na tarde deste domingo, dia 23, uma motocicleta com registro de furto. O veículo, uma Honda CBX 250, placa de Concórdia, estava abandonada na rua Albino Suzim, no bairro Imperial. A moto foi levada para a Delegacia de Polícia Civil e a proprietária foi comunicada do fato.

Poucas horas antes, ela fez o Boletim de Ocorrência, na Central de Polícia Civil, relatando o furto do veículo. A moto estava estacionada na frente da casa da proprietária, no bairro Renascença, quando um homem desconhecido foi flagrado por câmeras de monitoramento levando o veículo.