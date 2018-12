Houve um aumento no número de homicídios dolosos na região de abrangência da Delegacia Regional de Polícia Civil de Concórdia em 2018. A conclusão é de levantamento realizado pela Polícia Civil de Concórdia e apresentado na última semana, durante coletiva de imprensa.



Conforme as informações apresentadas pelo delegado regional de Polícia Civil de Concórdia, Marcelo Sampaio Nogueira, foram oito crimes dessa natureza, com a intenção de matar, na região, que compreende 13 municípios. O número é superior ao montante registrado em 2017, que foi de seis. Porém, menor que o verificado em 2016, primeiro ano desse levantamento, quando houve dez homicídios.



Conforme Marcelo Nogueira, esse tipo de situação não é comum na região. "Na maioria dos casos são situações pontuais, que foge do controle dos envolvidos", afirma. Completa que é uma linha linear, em que aumenta e diminui, mas ficando com índices próximos ano após ano.



Sobre os demais dados, nesse ano houve diminuição no número de boletins de ocorrência registrados em toda a região, com 14.106. No ano passado foram 14.227. Já em relação aos procedimentos investigatórios, que representa casos em que é ncessário abrir um inquérito para apurar as causas e responsabilidades sobre crimes, foram 2.548 no ano passado e 2.201 nesse ano.

(Com informações do repórter André Krüger).