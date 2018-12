Os Policiais Militares integrantes do Pelotão de Patrulhamento Tático (PPT) do 20° Batalhão de Polícia Militar de Fronteira (20°BPM/Fron), participaram nos dias 10, 11 e 12 de dezembro, do Primeiro Congresso Internacional de Operações de Choque, que aconteceu no Centro de Eventos, Governador Luiz Henrique da Silveira, em Florianópolis.



O evento teve como objetivo discutir temas atuais no cenário mundial e foram abordadas questões relacionadas ao Controle da Ordem Pública e de Distúrbios Civis, Crime Organizado e Segurança Pública, com palestrantes e participantes do Brasil e do Exterior, destacando-se a participação de integrantes das forças policiais do Chile (Carabineros), França (Gendarmerie), Portugal (Guarda Nacional Republicana) e Argentina (Polícia de Missiones), os quais expuseram sua forma de atuação, materiais, recursos e meios empregados nas Operações de Choque.

(Fonte: Polícia Militar)