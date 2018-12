Um idoso de 60 anos ficou levemente ferido em saída de pista, seguida de capotamento de veículo, em Concórdia. O fato aconteceu na tarde do sábado, dia 22, na SC 283, na altura do KM 26, no fim da tarde do sábado, dia 22.



Conforme a Polícia Militar Rodoviária de Concórdia, que atendeu a ocorrência, o fato envolveu um GM Kadet, placas de Caçador. Somente danos materiais foram registrados neste acidente.