Uma motocicleta foi furtada na madrugada deste domingo, dia 23, em Concórdia. O fato foi registrado na Central de Polícia Civil pela proprietária. Trata-se de uma Honda CBX 250, placa MCI 6131, de Concórdia.



De acordo com a proprietária, o veículo estava estacionado em frente a sua residência, no bairro Renascença. Ela percebeu a falta da moto logo nas primeiras horas da manhã. Quando foi verificar as imagens do sistema de monitoramento de uma vizinha, foi registrado o momento em que um homem não reconhecido furtou o veículo.