Danos materiais em colisão no trevão do Irani

Apenas danos materiais foram registrados em uma colisão entre dois veículos no trevão do Irani. O fato, atendido pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, aconteceu na tarde deste domingo, dia 23. Envolveram-se um Focus, placas de Curitiba, e um Gol, de Santo Antônio do Sudoeste, no Paraná.



No local, as vítimas dispensaram atendimento médico por parte do Corpo de Bombeiros. As causas do acidente não foram identificadas.