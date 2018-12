Fato aconteceu na rua Santa Catarina, no começo da manhã deste domingo, dia 23.

Uma jovem de 21 anos pode ter sido vítima de abuso sexual em Concórdia. O fato, atendido pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia, no começo da manhã deste domingo, dia 23, na rua Santa Catarina, via essa que fica atrás do Caitá.



A mulher estava deitada debaixo de um caminhão e emocionalmente alterada.



De acordo com o relato da própria vítima, ela teria sido forçada a entrar em um veículo, onde o suposto abuso teria acontecido. Ela não soube dizer quantas pessoas teriam praticado o ato.

Um Boletim de Ocorrência deve ser confeccionado nas próximas horas na Central de Polícia Civil.