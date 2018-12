Carro foi levado do Nações e foi achado no Imperial.

Poucas horas depois de ser furtado, um veículo foi recuperado em Concórdia. O fato ocorreu durante a noite de sexta-feira, dia 21, e madrugada do sábado, dia 22. O registro foi feito pela Polícia Militar.

Conforme informações, o veículo foi levado da rua Equador, do bairro das Nações. Porém, um conhecido do proprietário disse ter avistado o veículo e comunicou o dono. Ele foi achado na rua Martinho Lutero, no bairro Imperial.

Depois de localizar o carro, o proprietário acionou a PM para os procedimentos cabíveis. O veículo, um Fiat Uno, foi levado para a Central de Polícia Civil para os demais encaminhamentos.