Silvana Meneghini assume a gestão do SESI e SENAI no Alto Uruguai

As entidades que compõem o sistema FIESC estão se reorganizando com a finalidade de atender mais e melhor o setor industrial, ampliando sinergias e eficiência, otimizando recursos e potencializando os serviços prestados às indústrias e trabalhadores. Para tanto, esse movimento uniu a estrutura de gestão do SESI e do SENAI, sendo que na Região Alto Uruguai Catarinense a gestão dessas duas entidades será exercida pela gerente executiva regional, Silvana Meneghini. Quanto ao IEL, permanece a responsável regional, Mariza Costa. Já Rosane Kunen, que vinha exercendo a função de diretora regional do SESI nas regiões Centro-Oeste e Alto Uruguai, fará a gestão do SESI/SENAI na região Centro-Oeste.

Para o vice-presidente da FIESC, para a região do Alto Uruguai Catarinense, Álvaro Luis de Mendonça, as alterações permitirão uma maior integração entre SESI e SENAI. "É uma mudança que trará mais eficiência à gestão das casas em cada território de atuação. Temos certeza que as gestoras Silvana e Rosane desenvolverão um excelente trabalho com essa nova formatação. As entidades continuarão fortes, atendendo às demandas da população e fazendo frente aos constantes desafios da indústria", assinala Álvaro Luis de Mendonça.

A gerente executiva, Silvana Meneghini, aponta os benefícios do novo modelo de gestão das entidades. "Essa integração da gestão das entidades SESI e SENAI vai nos permitir uma maior presença na região do Alto Uruguai Catarinense, favorecendo ainda mais os processos para que consigamos oferecer um atendimento mais completo à população. É um modelo extremamente positivo que proporcionará uma prestação de serviços ainda mais qualificada e customizada", observa.

Projeção para 2019

De acordo com Álvaro Luis de Mendonça, SESI, SENAI e IEL têm oferecido uma relevante contribuição para o desenvolvimento da indústria regional. "São entidades fortes, que contribuem decisivamente no dia a dia da indústria, possibilitando que o setor tenha uma mão de obra qualificada, criando um ambiente favorável para inserção de novas tecnologias e cuidando das questões vinculadas à saúde do trabalhador. Temos a certeza de que, cada vez mais, as entidades ligadas à FIESC farão uma grande diferença em suas áreas de atuação", finaliza Mendonça.

(Fonte: PG Comunicação)