A Associação dos Aposentados e Pensionistas do Alto Uruguai Catarinense (ASAPREV) deu mais um passo decisivo para a construção da nova edificação. Nos últimos dias, foram colocadas as paredes da estrutura. Com isso, os associados e a comunidade em geral já podem ter uma ideia de como ficará a obra. A realização dessa etapa representa mais uma grande caminhada em busca da concretização de um sonho. Paralelo a isso, a ASAPREV buscará recursos para a próxima etapa que será a fase de acabamentos.

De acordo com o presidente da ASAPREV, Agostinho Schiochetti, a realização da primeira etapa da construção só está sendo possível pelas parcerias que foram seladas. “Tivemos um apoio incondicional da FEAPESC e além disso, a Administração Municipal também tem sido uma parceira importante para o andamento da obra. Vamos continuar trabalhando para conseguir recursos e concluir a edificação em sua totalidade. O fundamental é que o primeiro passo está sendo dado”, assinala Schiochetti.

O prefeito Rogério Pacheco afirma que a Administração Municipal está disposta a auxiliar a ASAPREV. O Departamento Jurídico do Município está analisando a demanda e posteriormente deverá emitir um parecer. O prefeito reitera a intenção de colaborar para que o projeto da Associação tenha andamento e destaca que a municipalidade não medirá esforços para atender esse pleito.

A nova edificação da Associação dos Aposentados e Pensionistas do Alto Uruguai Catarinense possibilitará que a ASAPREV amplie o portfólio de serviços prestados e, além disso, ofereça mais conforto e comunidade aos aposentados e pensionistas de toda a região. A ideia é melhorar o atendimento em todos os aspectos e permitir que os associados tenham acesso a novas especialidades na área de saúde.

(Fonte: PG Comunicação)