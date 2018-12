Na noite de terça-feira, dia 18, ocorreu o fechamento da parceria entre SESI e Bombeiros Voluntários de Concórdia, dentro do Programa de Atenção Nutricional. A iniciativa teve duração de três meses e contou com 20 participantes, desses, 15 homens e cinco mulheres. O objetivo é proporcionar a mudança de comportamento através de acompanhamento de equipe multidisciplinar. O atendimento contou com educador físico, nutricionista e psicóloga e teve como como resultado a eliminação de 33,3 quilos e de 35 centímetros de circunferência abdominal.

"Para nós do SESI é gratificante melhorar a vida das pessoas. É a nossa missão e quando colaboramos para o bem-estar de pessoas que cuidam de toda a comunidade, que fazem o bem, é melhor ainda. Esperamos ampliar parcerias como essas no futuro. Queremos trabalhadores mais saudáveis”, assinala a diretora regional do SESI, Rosane Kunen.

“Foi uma parceria muito salutar para nós do Corpo de Bombeiros. Ficamos gratos ao SESI pelo apoio. As atividades desenvolvidas mostram que, com simples atitudes no dia a dia, é possível termos uma vida mais saudável. Foi um trabalho muito qualificado realizado por toda a equipe e os resultados foram altamente satisfatórios”, pontua o presidente da Sociedade Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia, Nadir Mattiello.

“O SESI tem desenvolvido ações que têm impactado diretamente na saúde dos trabalhadores. Estendemos essa parceria com o Corpo de Bombeiros para reforçar o papel social da FIESC e de suas casas na região do Alto Uruguai Catarinense. Temos a satisfação de contribuir com o Corpo de Bombeiros, que é uma instituição muito respeitada em toda a região”, finaliza o vice-presidente da FIESC, para o Alto Uruguai, Álvaro Luis de Mendonça.

(Fonte: PG Comunicação)