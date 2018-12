O município de Concórdia teve saldo positivo de 72 postos de trabalho, abertos no penúltimo mês de 2018. É o que aponta o levantamento feito pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, divulgado na sexta-feira, dia 21.



Durante o mês de novembro, a Capital do Trabalho teve no comércio o principal criador de vagas de trabalho durante novembro, com 58 vagas. Possivelmente, esse número foi puxado pelas contratações temporárias para as vendas de Natal. Depois vem o setor de serviços, com 39 postos de saldo.



Ao todo, foram 1.020 admissções contra 948 demissões.



No ano, a Capital do Trabalho continua positivada com 1.126 vagas criadas, sendo 11.717 contratações e 10.591 demissões. Nos últimos doze meses, são 625 vagas de saldo positivo, sendo 12.421 de admissão e 11.796 demissões.