Os municípios de Itá, Paial, Seara, Xavantina e Arvoredo serão contemplados com investimentos para melhorias na rede básica e de distribuição de energia. Projetos de Santa Catarina fizeram parte dos leilões realizados nesta quinta-feira, 20, em São Paulo, pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Eles estão no conjunto de 16 lotes com investimentos voltados para construção, operação de manutenção de 80 empreendimentos no país. São 7,1 mil quilômetros de linhas de transmissão e subestações em 13 Estados.

O Lote 5 tem investimento estimado em R$ 366 milhões e foi arrematado pela CPFL Geração de Energia S.A. Os municípios beneficiados são Itá, Paial, Seara, Xavantina, Arvoredo, Xanxerê, Xaxim, Cordilheira Alta, Chapecó, Coronel Freitas, Nova Itaberaba, Nova Erechim, Águas Frias, União do Oeste, Pinhalzinho, Saudades, Modelo, Faxinal dos Guedes e Guatambu.

A finalidade é o atendimento elétrico na região Oeste com objetivo de eliminar violações de tensão nas instalações da rede básica e de distribuição. A extensão é de 320 km com potência de 1.344 MVA. O empreendimento vai gerar 732 empregos e será executado em 60 meses.

