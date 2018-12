Um motociclista ficou ferido e com suspeita de fratura no ombro esquerdo após queda de motociclesta, em Concórdia. O fato aconteceu na manhã deste sábado, dia 22, na rua Augusto Sette, no bairro dos Industriários.



O fato foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia e a vítima, de 34 anos, foi levada para o Pronto Socorro do Hospital São Francisco de Concórdia para avaliação médica.



(Com informações do repórter André Krüger).