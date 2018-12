Duas pessoas estavam no carro de passeio e dez no coletivo, envolvidos em acidente em Irani.

Uma pessoa morreu e nove ficaram feridas em uma colisão entre ônibus e carro, ocorrido no começo da manhã deste sábado, dia 22, em Irani. O número de vítimas foi confirmado na tarde deste sábado, dia 22, pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, que fez o atendimento da ocorrência.

Conforme informado pela Rádio Aliança ainda durante a manhã, a vítima fatal, identificada pelas iniciais V.M, de 20 anos, morreu no local. O carona de iniicias M.P.V, de 23 anos, foi atendido com suspeita de fraturas nos membros superiores e membros inferiores, além de escoriações pelo corpo. Eles estavam no Ford Fiesta, placas de Irani.

No ônibus, placas de Itá, da banda Naves Som, estavam dez pessoas. O condutor, de iniciais I.A.S.J, de 35 anos, ficou presos nas ferragens e apresentava suspeita de fraturas no membro inferior direito e escoriações pela face e membros inferiores.

No veículo também estavam J.R (28 anos), que sofreu escoriações leves; R.N.P, de 26 anos, que sofreu suspeita de franturas no braço esquerdo; L.K.S.S,. de 36 anos, que sofreu escoriações leves; D.C.F, de 23 anos, que sofreu escoriações leves; M.A.B,. de 24 anos, que sofreu escoriações leves; M.R.B, de 40 anos, que sofreu escoriações pelo corpo; E.L.L, de 30 anos, e T.A.A, de 34 anos, nada sofreram.