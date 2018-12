Fato aconteceu no começo desta semana, no interior de Ipira.

O fato aconteceu na comunidade de Linha Missioneiro, nos dias 17 e 18, na propriedade de Jozenir Elias Gonçalves."Ao todo, contamos 8.984 peixes com uma média de 700 gramas que morreram pela falta de oxigênio", contou. Sem a energia elétrica da rede pública para o funcionamento dos aeradores a águia ficou sem oxigenação. "Quatro dias depois ainda apareceram peixes mortos boiando".



O laudo técnico emitido pelo técnico em agropecuária, Leandro Joel Borges da Silva, foi constatou a falta de oxigenação. "Fui a propriedade no dia 18, procedi a análise da água, capturei alguns peixes vivos para a avaliação branquial. As brânquias dos peixes estavam inchadas e rachadas, o que indica um intenso sofrimento pela busca de oxigênio", relatou.

De acordo com o laudo da análise da água, o oxigênio estava em 1,0 mg/l, às 10 horas da manhã do dia 18 e em condições normais, ele deveria estar acima de 6 mg/l. " O não funcionamento do aerador, que oxigena a água, é a causa principal da mortandade desses peixes. E os sobreviventes acabam debilitados, afetando seu desenvolvimento", concluiu Borges. "O esforço respiratório dos peixes que vem a superfície para buscar o oxigênio afeta as brânquias e os leva a morte", lembrou.



(Fonte: Jornal Comunidade)