Uma pessoa acabou morrendo em uma colisão entre carro e ônibus, na manhã deste sábado, dia 22. O fato aconteceu na BR 153, nas proximidades do Posto Colpani. Conforme informações, o fato envolveu o ônibus da Banda Nave Som e um Ford Fiesta.



Com o impacto da batida, os dois veículos pararam fora da pista. O carro de passeio capotou e o ônibus tombou. De acordo com relatos, a vítima fatal estava no Fiesta. O outro ocupante do veículo foi atendido com ferimentos graves.



De acordo com informações, o motorista do ônibus ficou preso nas ferragens e um outro ocupante teve ferimentos leves. Não há informações sobre quantas pessoas estavam no coletivo e o estado de saúde delas.