Surpresa ilícita! PM detém rapaz com droga acondicionada em frasco de Kinder Ovo

Uma pessoa foi detida por suspeita de tráfico de drogas em Concórdia, no início da noite desta sexta-feira, dia 21. O fato foi registrado no bairro Santa Rita, durante ronda da Polícia Militar.



Conforme informações da PM, a guarnição avistou duas pessoas em atitude suspeita e uma delas tentou se desfazer de um objeto. Em revista com um deles, a PM localizou 0,7 gramas de maconha e R$ 331,00 em espécie. Em buscas onde houve a dispensa do objeto, foi localizado uma embalagem de Kinder Ovo, contendo oito pedras de crack, totalizando 1,2 gramas do entorpecente.



Diante dos fatos, um dos jovens, identificado pelas iniciais M.M foi detido e conduzido para a Central de Polícia Civil de Concórdia e deve responder pelo crime de tráfico de drogas.