Foram assinados três termos de fomento entre o Fundo Municipal de Direitos Difusos – FMDD, e entidades, na manhã da última quarta-feira, 19 de dezembro, na Sala de Reuniões do Centro Administrativo Municipal. Esteve presente o prefeito, Rogério Pacheco, juntamente com o líder do governo na Câmara de Vereadores, vereador Fabiano Caitano, secretária de Administração, Neiva Piola, Leonir Vargas presidente do Conselho Gestor do Fundo e os representantes das entidades contempladas.

As três entidades que irão receber os recursos, vão realizar projetos nas áreas de ciência, educação, cultura e social. A Associação Italiana-Vêneta de Concórdia apresentou a proposta “Parliamo: língua e cultura italiana para crianças e adolescentes”, e receberá o repasse de R$ 27.901,33. A intenção é dar aulas do idioma e oportunizar o acesso à cultura italiana, para crianças e adolescentes, envolvendo cultura e educação.

A Fundação Universidade do Contestado – FunC, receberá um recurso de R$ 191.573,20 para desenvolver o projeto “Educação Ambiental para a Sustentabilidade”, que envolve a construção de um museu com espécies da fauna local. A outra entidade que teve seu projeto aprovado foi o Centro Espírita Casa do Caminho – CECC. “Inclusão Social de Mulheres através de práticas capazes de desenvolver a autoestima e o envolvimento familiar” foi o tema proposto pela entidade, que fará trabalhos na área social com grupo de mulheres, desenvolvendo atividades manuais, além do bem estar e socialização. O valor do recurso é de R$ 22.054,60.

O Fundo Municipal dos Direitos Difusos - FMDD é proveniente das ações do Procon de Concórdia. Atualmente o fundo possui um caixa de aproximadamente R$ 3 milhões. Além dos projetos aprovados nesta semana, outros ainda estão em fase final de análise e, em breve, podem também receberem os recursos. O Presidente do Conselho Gestor adiantou que no início de 2019 o Conselho deve lançar novo Edital de chamamento público com o objetivo de selecionar novos projetos.

(Fonte: Lana Correa Pinheiro/Ascom/Prefeitura de Concórdia)