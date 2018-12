Dois homens foram presos pelo crime de tráfico de drogas no final da tarde desta quinta-feira, dia 20, na BR-282 em Ponte Serrada. O flagrante foi realizado nas proximidades do trevo principal, por meio de um trabalho conjunto das Polícias Militar e Civil.





De 23 e 26 anos, os jovens estavam em um Volkswagen Polo, com placas de Irani, no momento em que foram abordados. Com eles as autoridades apreenderam 37 papelotes de cocaína (74 gramas), além de dois celulares, R$ 1.470 em dinheiro e o veículo.





Um dos envolvidos ainda informou que vendia cada papelote por R$ 100. Ele também confessou ter mais droga em casa, no município de Irani, entregando inclusive a chave da moradia para a polícia fazer a apreensão.





A dupla, o veículo e toda a droga apreendida foram encaminhados para a delegacia. Após os procedimentos no local, os dois seguiram para o Presídio Regional de Xanxerê. Eles vão responder pelo crime de tráfico de drogas.

(Fonte:Oestemais/via André Krüger).