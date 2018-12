Empresa deve fornecer o material já no início do próximo ano.

Nesta sexta-feira (21) o presidente Jonas Guzzatto assinou o contrato de parceria com novo fornecedor de material esportivo, a marca que vestirá o galo em 2019 será a empresa gaúcha Drággon.

A empresa tem sede na cidade gaúcha de Sarandi e produz uniformes desde o ano de 1993, atendendo clubes e lojistas com alta qualidade em todos os produtos fabricados.

“Esta parceria é muito importante para o crescimento do Galo, a Drággon nos apresentou uma boa proposta e foi possível a concretização do negócio, onde o clube e o torcedor serão beneficiados com um material de alta qualidade”, destacou Jonas Guzzatto, presidente do Galo.

Os materiais serão desenvolvidos nos primeiros meses do ano e serão lançados ainda no primeiro semestre antes do início da série B do Catarinense.

(Fonte: Ricardo Artifon/Ascom)