Ele fazia limpeza na cobertura do imóvel

Um homem de 53 anos sofreu ferimentos no pé e em uma orelha após cair do telhado de uma casa em Alto Bela Vista. Ele fazia a limpeza no local, quando se desequilibrou. O acidente aconteceu na manhã de quinta-feira, dia 21.

A queda foi de cerca de três metros e antes de chagar ao chão, o trabalhador caiu sobre outro telhado. Ele foi atendido no município e teve dois cortes. Na orelha ele precisou de três pontos e no pé foram mais de 10.

Em seguida ele foi encaminhado ao Hospital São Francisco de Concórdia para fazer exames de Raio X e Tomografia.