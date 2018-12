Conforme dados da Secretaria de Estado da Fazenda, Concórdia é o 13º maior município em retorno do ICMS em Santa Catarina. A Capital do Trabalho manteve a posição do ano passado, de acordo com dados divulgados pela Secretaria de Estado da Fazenda, nesta sexta-feira, dia 21. O índice define o retorno do tributo para todo o ano de 2019.



A listagem da Fazenda informa que o Índice de Participação do Município, o IPM de Concórdia, é de 1,14031170. Com isso, o valor adicionado da Capital do Trabalho R$ 2.560.085.558,92. Esse valor é relativo ao movimento econômico registrado nos últimos doze meses.

De acordo com a legislação, do montante de ICMS gerado pelos municípios, o Governo do Estado deve repassar 25% da arrecadação do ICMS aos municípios, sendo que 15% desse total são divididos igualmente entre os 295 Municípios e 85% são distribuidos de acordo com o Valor Adicional, que de Concórdia 1,14031170.