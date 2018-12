Em sessão extraordinária e em caráter de "urgência urgentíssima", ontem, quinta-feira (20), a Câmara de Vereadores de Piratuba aprovou a reposição salarial dos servidores públicos de Piratuba com o percentual de 3,56% e mais 25% de reajuste no vale-alimentação. O primeiro projeto enviado pelo Executivo municipal, que teria a segunda votação na quinta-feira, foi retirado por conter equívocos em relação aos percentuais, e um novo foi apresentado. Porém, a votação continuou a mesma. Os vereadores Claudia e Evelasio votaram contra e os outros vereadores a favor.

De acordo com a lei, a reposição de 3,56% se refere ao INPC do último ano e novamente os servidores não terão ganho real. Na justificativa, a administração municipal diz que "... o objetivo é continuar atuando para que os servidores tenham melhores condições de vida. Uma das maneiras para isso é através de um salário compatível. Não deixando de lado as realidades financeiras do município. Também a administração deve buscar agir com responsabilidade a fim de cumprir com os índices de gastos com o pessoal".

O vale alimentação, que teve um reajuste de 25%, é considerado uma gratificação, e pago apenas para os servidores efetivos e não pode ser incorporado ao salário para contagem de tempo de serviço, férias e décimo terceiro. Aposentados e contratados em caráter temporário (ACTs) não recebem essa gratificação.

Em 2017 a reposição foi de 0,81%.

(Fonte: Jornal A Comunidade)