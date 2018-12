Um homem de 32 anos ficou levemente ferido em uma saída de pista, seguida de tombamento de veículo. O fato aconteceu no início da noite da quinta-feira, dia 20, na BR 153, em Irani, na altura do KM 80.



O fato, atendido pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, e envolveu um utilitário Fiat Strada, placas de Panambi, Rio Grande do Sul.



Pelas informações iniciais, o condutor teria perdido o controle do carro por causa de uma aquaplanagem. O motorista, de iniciais C.M, de 32 anos, foi atendido com escoriações leves e foi levado para atendimento médico no Pronto Atendimento Médico de Irani para avaliações.