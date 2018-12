O motorista de um Citroën causou um acidente na madrugada desta sexta-feira, dia 21, no centro de Concórdia. Ele trafegava pela contramão na Rua Romano Anselmo Fontana, por volta de 01:30h e atingiu uma moto no cruzamento com a Rua do Comércio. O condutor do carro fugiu do local sem prestar atendimento às mulheres que estavam na motocicleta.

De acordo com informações dos Bombeiros Voluntários de Concórdia, que atenderam a ocorrência, apenas uma das ocupantes da moto sofreu ferimentos. A mulher de 45 anos apresentava escoriações e foi conduzida ao Pronto-Socorro do Hospital São Francisco para avaliação médica.

Populares que viram o acidente conseguiram anotar a placa do Citroën que causou o acidente. A Polícia Militar foi acionada e fez buscas, porém não localizou o veículo na madrugada. De acordo com as informações repassadas à Aliança, a PM já tem a identificação do proprietário do carro.