A chuva que caiu em Concórdia, acompanhada de algumas rajadas de vento, no início da noite desta quinta-feira, dia 20, causou transtornos no município. Algumas residências tiveram problemas com alagamentos. A região mais prejudicada foi a do Bairro das Nações, onde a água e pedras entraram em cinco casas e garagens. A Rua Paraguai ficou danificada e houve um “descolamento da camada asfáltica”. O local precisou ser isolado.

De acordo com moradores, o problema já aconteceu outras vezes, porém sem tanta gravidade. Eles relataram a preocupação e contaram como foi no momento da chuva. “Não tivemos o que fazer, o volume de chuva foi muito grande e o bueiro não conseguiu coletar toda a água. Junto também descerem pedras enormes e foram entrando nas casas e nas garagens, o estrago foi grande”, conta Emídio Kirsten. “Não foi a primeira vez que isso aconteceu. O problema está na tubulação que sai de outro bairro mais alto e tem um declive grande. A água vem com muita velocidade e chega aqui e encontra uma curva de 90 graus no bueiro, o impacto é muito forte e aí não há o que resista”, explica o morador.

Equipes dos Bombeiros, da Defesa Civil e da Prefeitura estiveram no local. A Rua Paraguai foi isolada e uma máquina abriu o bueiro e parte da tubulação para amenizar o problema. “Agora a gente vai fazer o levantamento para apurar as reais causas do problema, para depois poder resolver. A gente acredita que seja realmente no sistema de drenagem pluvial, mas vamos averiguar e fazer o reparo o mais breve possível”, adianta o secretário de Urbanismo e Obras, Daniel Faganello, que esteve no local.

Os moradores tiveram bastante trabalho para retirar a água, o barro e as pedras que invadiram as casas. Vizinhos auxiliaram no trabalho. Ninguém ficou ferido.

Mais ocorrências:

De acordo com informações dos Bombeiros Voluntários, várias chamadas foram feitas por moradores, que solicitaram apoio, já que a água estava entrando nas casas. Os problemas foram registrados nas Ruas Itália, Bairro das Nações, Rua Imaculada Conceição, próximo a Igreja Matriz, em residências no Bairro Nazaré e no Santa Rita. Na Rua Anita Garibaldi, próximo à Facc, aconteceu um deslizamento de terra em uma curva e algumas pedras ficaram sobre a pista. Equipes da Defesa Civil e dos Bombeiros Voluntários estão percorrendo os locais onde há registros de problemas, para avaliar o risco e auxiliar os moradores.

A chuva e o vento também deixaram casas e estabelecimentos sem energia elétrica. Foram 1.778 unidades que sem luz.