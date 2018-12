Técnico concordiense estava apalavrado com o Brasília.

O concordiense Paulinho Cardoso, que estava apalavrado com o Brasília Futsal para a próxima temporada, acertou sua ida para o comando técnico do Marechal Cândido Rondon. O time paranaense também disputa a competição brasileira. A informação foi confirmada pelo próprio clube paranaense. Paulino esteve recentemente a frente do Minas Tênis Clube.