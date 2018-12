Enfim teremos uma Expo! Ou o retorno dela. A Prefeitura de Concórdia realizou na manhã desta quinta-feira, dia 20, o pré-lançamento da Expo Concórdia 2019. Para mim, é um indicativo de que a volta da Expo Concórdia sai do campo da especulação e vai para a prática. A data prevista para o evento é de seis a 15 de setembro do próximo ano.



O evento de pré-lançamento ocorreu na manhã desta quinta-feira, dia 20, no Parque de Exposições. Ainda não se tem ideia do orçamento para o evento, tampouco o que irá ser disponibilizado para o público e expositores. Sobre shows, ainda não se tem nada! O encontro entre a Prefeitura de Concórdia, imprensa e convidados foi para ratificar que a Expo vai acontecer e para isso uma comissão central organizadora já está formada e o comando ficará a cargo do secretário do Desenvolvimento Econômico e Turismo, Wágner Simioni.



A Expo Concórdia vai voltar e penso que ela perdeu o direito de ser o mesmo evento que vinha sendo realizado até o ano de 2013, quando foi realizada pela última vez. Terá que ser um evento maior e diferente de tudo que foi visto até aqui. Na minha opinião, além da mostra da economia, o evento terá que contar com seminários de nível, no mínimo estadual, para atrair visitantes de outras cidades ou de outros estados, se esse seminário for de nível nacional. Isso pode ser interpretado, apenas como uma sugestão. Penso que as possibilidades para incrementar o evento são muito maiores.



Reforço aqui que a Expo Concórdia terá que ser diferente a partir do próximo ano porque o formato que ela vinha tendo até 2013 passou a ser assumido, guardada as devidas proporções, pela Femix, expofeira realizada pela CDL Concórdia a cada dois anos, sendo que a última vez foi no ano passado. Além do desejo de crescer, a Femix também aumentou de tamanho nas últimas edições aproveitando-se do vácuo deixado pela Expo Concórdia.



Enquanto se aguarda detalhes sobre a Expo Concórdia 2019 ou novidades sobre a expofeira do próximo ano, o evento passa a ser revestido de expectativas por novidades, que podem ou não empolgar.



Empolgar será o principal desafio neste primeiro momento no processo de organização e elaboração da Expo. Isso é fundamental para atrair o empresariado e ajudá-lo a alcançar o resultado e movimentação financeira através de negociações, cujos números ainda serão projetados. Essa tarefa de empolgar também deve encontrar obstáculos no tempo em que o evento deixou de ser realizado, o que provocou um certo esfriamento de interesse por parte dos investidores. Levantá-la e colocá-la na esfera de interesse da comunidade será uma tarefa desafiadora.



Mas o mais importante é que a Expo Concórdia está de volta. Penso que ela nunca deveria ter dado essa pausa tão longa. Mas ela está de volta e deve ter a missão de ser uma das indutoras do desenvolvimento no longo prazo e de dar visibilidade aos potenciais econômicos de Concórdia.