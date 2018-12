Um homem ficou ferido ao se envolver em acidente de trânsito na tarde desta quinta-feira, dia 20, na Tancredo Neves, no bairro São Cristóvão. Ele dirigia um VW Fusca, placas de Concórdia, e fazia sentido centro da cidade quando por alguma razão perdeu o controle do veículo, saiu da pista, bateu em um poste e caiu em um barranco.



O Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia foi chamado para auxiliar nessa ocorrência e socorreu a vítima com suspeita de fratura no tórax e com escoriações. A vítima estava consciente, porém confusa. Não se descarta a hipótese de mau súbito neste motorista como causa do acidente. O Samu fez a condução do mesmo para o Pronto Socorro do Hospital São Francisco.



(Com informações do repórter Cristiano Mortari)