Os proprietários de veículos emplacados em Santa Catarina irão pagar, em média, 3,2% a menos de IPVA em 2019. O índice representa a desvalorização dos veículos em relação a 2018 de acordo com a tabela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), utilizada pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEF/SC) como base de cálculo. Em Santa Catarina, o IPVA varia entre 1% e 2% do valor venal do veículo.

“Nós temos a menor alíquota de IPVA entre os Estados do Sul e Sudeste, e apenas em 2018 conseguimos arrecadar quase R$ 200 milhões a mais com o imposto”, afirma o diretor de Administração Tributária da SEF/SC, Rogério Mello. Este será o quarto ano consecutivo em que o imposto tem redução.

A Fazenda, responsável pelo recolhimento do IPVA, espera arrecadar R$ 1,8 bilhão com o tributo em 2019. Desse total, 50% serão repassados no ato do recolhimento ao município onde o veículo estiver emplacado. Até novembro deste ano, o Estado arrecadou R$ 1,6 bilhão com IPVA, o que significa um incremento de 12,08% em relação ao ano anterior.

