A nova diretoria da CDL Concórdia tomou posse na manhã desta quinta-feira (20), durante ato realizado na sala de reuniões da entidade. A partir do dia 1º de janeiro quem assume o cargo de presidente para Gestão 2019/2020 podendo prorrogar para mais um ano é o empresário do ramo de móveis planejados e decoração, Rogério Cecchin, ao lado dele estará o empresário, Gabriel Sabino e a diretora de SPC, Cristiane Tomazoni.

Estiveram participando da ocasião os membros que compõe a equipe de transição, assim como o atual presidente, Heldemar Maciel e o vice Rubens Mascelani Filho. A diplomação foi conduzida pela diretora do 7º Distrito, Jociane Frizon, que também representa o presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Santa Catarina (FCDL/SC), Ivan Tauffer. “Em nome do presidente da nossa Federação desejamos sucesso ao novo presidente que terá uma grande responsabilidade a partir do ano que vem que é de dar continuação a um belíssimo trabalho e desenvolver novas ações e propostas em benefício da classe empresarial. A entidade concordiense nos orgulha e está sempre na lista das maiores e melhores do Estado sempre servindo de modelo para as demais por meio de iniciativas viáveis que transformam positivamente o cotidiano das empresas da região do Alto Uruguai Catarinense. Maciel foi um presidente muito atuante que deixará uma marca na entidade de que em equipe e trabalhando em busca dos mesmos propósitos alcançamos sucesso”.

Em nome dos novos dirigentes, Cecchin, agradeceu primeiro a participação dos associados no período eleitoral que elegeu o empresário com 95,5% de aprovação, assim como a indicação de Maciel. “Planejamento continuará sendo a palavra-chave para os próximos anos. Para dar seguimento ao ótimo andamento da entidade que vem sendo desenvolvido desde a gestão do empresário, Moacir Zat, conto com o apoio de todos em especial dos diretores e da equipe interna de colaboradores, pois são eles que fazem acontecer. Esse é um momento muito especial na minha vida e espero atingir as expectativas. Vamos fortalecer as parcerias, ampliar e melhorar processos e crescer em número de associados. Quero acompanhar de perto as ações e projetos que são muitos e ajudar de alguma forma a fortalecer as bandeiras e anseios do movimento que vem se recuperando aos poucos de um período de dificuldades econômicas. O que podemos garantir também é que continuaremos com uma visão de futuro e que só vamos prosperar se andarmos juntos, entidade, empreendedores de todos os portes, colaboradores, consumidores e comunidade em geral. O mundo está cada vez mais colaborativo e temos que pensar sim no coletivo, agregando pensamentos diferentes”.

Maciel fica no cargo até o dia 31 de dezembro. E para encerrar com chave de ouro o mandato mais dois importantes eventos, Natal Encantado CDL Concórdia, no sábado (22), e o último e grande sorteio do Show de Prêmios do Comércio de Concórdia – R$150 mil em vale-compras quinta-feira (27). “É com imensa satisfação que encerro um importante ciclo da minha vida que foram esses dois últimos anos trabalhando em prol da classe lojista e empresarial do município. A entidade será muito bem conduzida pelo empresário e amigo Cecchin, que ao seu lado terá dois grandes empreendedores”.

O evento festivo de posse esse está agendado para maio do ano que vem na qual também será marcado pelo aniversário de 49 de Fundação da CDL Concórdia. “Cumprimos hoje uma formalidade legal para iniciarmos com muita energia os trabalhos em janeiro. Após em maio, sim faremos um evento maior com a participação da diretoria de agora que foi muito bem comandada pelo Maciel e a atual que inclusive já vai ter sentido como funcionam os trabalhos na entidade”, explica Cecchin.

Com relação ao cronograma da entidade para 2019 destaque para as atividades que já estão em andamento e no planejamento como campanhas pontuais logo em janeiro Liquida Concórdia e promoção das vendas de Volta às Aulas, planejamento do 2º Bazar da Confecção, Calçados e Acessórios que é promovido pela entidade e Sebrae Santa Catarina, além da continuação do trabalho de capacitação profissional para os empresários e equipes.

Confira a nominata da nova diretoria:

Diretoria Executiva

Rogério Cecchin

Presidente

Detalhes Móveis Planejados

Gabriel Sabino

Vice-presidente

Ideal Modas

Cristiane Tomazoni

Diretoria de SPC

O Boticário

Avelino Rodem

Diretor de Serviços, Produtos e Planejamento

Tendência Informática

Paulo Mores

Diretor Financeiro

Sicoob Transcredi

Janaína Patrícia Lentes

Diretora de Relacionamento Social e Eventos

Transportes Lentes

Débora Schneider

Diretora de Inovação/Marketing

Única Propaganda e Eventos

Marcos Menegat

Diretor de Campanhas e Ações para Associados

Megazam Moda Esporte

Vanderlei Antônio Dal Zott

Diretor de Campanhas e Ações para Associados

Casa do Piso

Cemilton Jung

Diretor de Esportes

Mundos dos Esportes

Cleverson Pereira Chaves

Diretor de Aperfeiçoamento Profissional

Bec Equipamentos

Conselho Fiscal

Moacir Zat

Supermercado Zat

Edivan Masson

Nova Móveis e Eletrodomésticos Ltda

Nilse Fátima Wurzius

Laleska Modas

Samuel Jhonata Grigol Silva

Centro Educar Brasil

Gerson Grando

Alumidex Esquadrias de Alumínio e Vidros

Conselho Consultivo

Heldemar Maciel

Presidente do Conselho Consultivo

M&M Distribuidora e Logística

Dorotéia Zita Zonta Marcon

Deizy Jeans

Jucemar Silva de Andrade

Construtora Andrade

Marco Antonio Pitól

Pittol Calçados

(Fonte: Fabiana Passarin/Ascom/CDL)