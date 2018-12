A Administração Municipal de Concórdia realizou nesta quinta-feira, 20 de dezembro, o pré-lançamento da Expo Concórdia 2019. Na ocasião foi apresentada a logomarca da feira e a equipe que está na coordenação do evento. A Comissão Central Organizadora (CCO) será presidida pelo secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Wagner Simioni.

O prefeito de Concórdia, Rogério Pacheco, diz que os preparativos para a Expo iniciaram na metade deste ano. “Tenho certeza que será uma grande feira que vai envolver toda a comunidade e muitos negócios serão realizados”, destaca. O lançamento oficial da Expo 2019 está marcado para março. Segundo o prefeito, ainda não há uma estimativa de quanto dinheiro será investido na estruturação do Parque de Exposições e na organização da feira. “Já temos alguma dotação orçamentária e no momento oportuno vamos transmitir à imprensa o quanto vai precisar para esse grande evento”, pontua.

A Expo Concórdia será realizada no período de 6 a 15 de setembro do ano que vem. “O próximo passo será formar a comissão organizadora e colocar as pessoas certas nos lugares certos para fazer todos os encaminhamentos”, afirma Simioni. Uma mudança é que a comercialização dos espaços não será mais feita pela ACIC e CDL. Por mudança na legislação para o repasse de convênios, a venda dos espaços será coordenada pela equipe da prefeitura e não mais pelas entidades.

A expectativa é receber cerca de 250 mil visitantes durante os 10 dias de Expo Concórdia. A feira vai contar com os setores de indústria e comércio, agronegócio e shows nacionais. Segundo Simioni, as definições dos shows vão ocorrer nos próximos meses. “Já estamos trabalhando em atrações que agradem a população de Concórdia e grande região, porque pretendemos trazer muita gente de fora”, afirma.