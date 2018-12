Fato aconteceu no começo desta madrugada na altura da comunidade de Cachimbo.

Um homem de 33 anos ficou ferido sem gravidade em uma saída de pista, seguida de tombamento de caminhão que ocorreu no início da madrugada desta quinta-feira, dia 20, na SC 355 na comunidade de Cachimbo interior de Concórdia.

Informações apuradas no local pelo jornalismo da Rádio Aliança dão conta de que o motorista do caminhão Mercedes Benz, com placas de Concórdia, estava fazendo o trajeto de Jaborá a Concórdia, quando acabou, saindo da pista, batendo contra o barranco e tombando ao lado da rodovia.

No caminhão estavam três ocupantes. Os dois caronas saíram ilesos e o motorista acabou ficando preso embaixo da cabine. O veículo, que é utilizado para o transporte de bovinos, estava vazio. Bombeiros Voluntários de Concórdia e Samu atenderam a ocorrência.

Após 30 minutos as equipes de socorro conseguiram retirar o homem debaixo da cabine do caminhão. Os voluntários precisaram utilizar equipamentos hidráulicos para resgatar a vítima.

O motorista estava lúcido, comunicativo, não apresentava fraturas e tinha alguma escoriações na avaliação da equipe. Após o atendimento no local, ele foi encaminhado para o Pronto Socorro do Hospital São Francisco pela equipe do SAMU, para uma avaliação mais detalhada.

A Polícia Rodoviária Federal de Concórdia auxiliou na orientação do trânsito que ficou em meia pista.

Um caminhão guincho realizou a retirada do caminhão da rodovia.

(Com informações do repórter André Krüger)