A companhia de alimentos BRF informou nesta quarta-feira (19) que fez acordo para vender a unidade Avex, na Argentina, por US$ 50 milhões, dentro do plano da dona das marcas Sadia e Perdigão para levantar R$ 5 bilhões com vendas de ativos até o final deste ano.

A Avex, uma das líderes na produção de alimentos à base de frango e margarinas na Argentina, será adquirida pelas empresas Granja Tres Arroyos e Fribel S.A.

A companhia anunciou ainda que concluiu a montagem de um fundo de investimento em direitos creditórios (Fidc), que conseguiu distribuição inicial de R$ 875 milhões em cotas. O Fidc tem como objetivo adquirir direitos creditórios originados de operações comerciais realizadas com clientes no Brasil.

Com isso, a empresa afirmou que da meta de reestruturação de R$ 5 bilhões, já conseguiu cerca de R$ 1,9 bilhão.

No início deste mês, a BRF vendeu R$ 822 milhões em ativos, incluindo a argentina Quickfood para a brasileira Marfrig.

