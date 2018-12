O concordiense Darlan Romani foi agraciado com o Prêmio Brasil Olímpico, na Modalidade do Atletismo. A premiação foi entregue no Rio de Janeiro, no Teatro Bradesco. O reconhecimento é conferido pela Confederação Brasileira de Atletismo. Darlan Romani é o atual detentor dos recordes brasileiro e sul-americano no arremesso de peso.