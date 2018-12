Um grande patrimônio histórico cultural de Concórdia passou por uma revitalização após anos sem investimentos e melhorias. A igreja de Pinheiro Preto foi construída na década de 50, na comunidade de mesmo nome. Com a barragem da Usina elétrica de Itá, por conta do alagamento, a igreja foi totalmente desmontada, peça por peça de madeira, e foi reconstruída no bairro Industriários, em 1998, exatamente como fora construída originalmente. O monumento foi tombado e seu espaço é utilizado como museu, preservando a cultura da colonização da década de 20.



A reabertura ocorreu na noite da última terça-feira, 18 de dezembro. Moradores do bairro e da comunidade de Pinheiro Preto estiveram presentes no ato. O prefeito Rogério Pacheco, acompanhado de sua esposa, a primeira-dama Jucela Berté Pacheco, marcaram presença, juntamente com o secretário de Educação, Neuri Comin, e o superintendente da Fundação Municipal da Cultura, Júlio Gomes. Também acompanharam a reabertura, representantes do Poder Legislativo.



O público assistiu a uma belíssima apresentação da Orquestra Sinfônica de Concórdia, que por muito tempo também esteve com as atividades paralisadas, e neste ano, por meio de um termo de colaboração com a Administração Municipal, recebeu repasses para ser reativada. Houve também uma bênção, proferida pelo Frei René Zarpelon, da Paróquia Nossa Senhora do Rosário.



O superintendente da Fundação Municipal de Cultura, Júlio Gomes, fez uma apresentação de imagens comparando, por meio de fotos, o antes e o depois do monumento com a revitalização. Foram feitos trabalhos de pintura, limpeza, substituição de algumas tábuas em estado crítico de deterioração. O trabalho foi realizado de forma voluntária por funcionários da Cultura, e os materiais custeados pela Secretaria de Educação, que também cedeu os pintores. A igreja, que agora passa a ser responsabilidade da Fundação, ficará aberta para visitação diária a partir de fevereiro do ano que vem. Até lá, é possível fazer agendamento para visitas, por meio de contato com a Casa da Cultura.

(Fonte: Lana Correa Pinheiro/Ascom/Prefeitura de Concórdia)