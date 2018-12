Mais um caso de depósito irregular de lixo foi constatado em Concórdia. Desta vez, detritos foram flagrados jogados sobre a via de acesso à área industrial de Concórdia, paralela à BR 153. Um registro foi feito e encaminhado à Fundação Municipal do Meio Ambiente de Concórdia, a Fundema.



Em entrevista a Rádio Aliança, o superintendente da Fundema, Gilberto Romani, destaca que foram achados neste local restos de construção, lixo industrial e até peças de automóveis. Não é a primeira vez que esse local recebe lixo de forma irregular. "Por ter mato e capoeira nas duas margens, o local já vinha recebendo lixo de forma irregular", afirma. Depois do fato chegar ao conhecimento da Fundema, uma empresa especializada neste serviço foi acionada e fez o recolhimento do material que estava jogado lá.



Essa não é a primeira vez que essa situação é constatada pelo órgão ambiental. No começo do mês passado, dois depósitos irregulares de lixo foram registrados. Um deles nas margens da estrada de acesso entre o Loteamento Frei Lency e a comunidade de Santa Terezinha. O outro depósito foi flagrado em um terreno particular nas proximidades do bairro Flamenguinho.



Esses dois fatos geraram muita repercussão na época. Porém, o superintendente da Fundema lamenta que tal situação tenha se repetido. "Tem pessoas que não tem consciência do meio ambiente e cometem essas atitudes", afirma. Destaca que, em caso de novas irregularidades, a Polícia Ambiental e a Fundema devem ser avisadas.