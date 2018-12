Esta foi uma eleição diferente de todas as outras - Falo isso com a experiência de mais de 30 anos na vida pública, sempre trabalhando com ética e transparência - A expectativa que as pessoas criaram também é diferente daquelas que vivemos até este momento.

Para o mandato que vai iniciar, em fevereiro de 2019, temos que ouvir ainda mais a voz que veio das ruas. Que é uma voz de mudança. E estas mudanças precisam ser feitas, eu não tenho nenhuma dúvida, em todos os setores.

Precisamos avançar na transparência. As pessoas esperam um trabalho mais eficiente. Além daquele trabalho que realizamos de assistência às pessoas, do atendimento aos prefeitos na busca de recursos para os municípios, a missão de agora é diferente, o momento requer humildade para entender o que os eleitores nos disseram nas urnas. De minha parte darei o melhor de mim para corresponder aos anseios dos meus eleitores e de todos dos catarinenses.

(Fonte: Douglas Fortes/Especial)