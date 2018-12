A Polícia Civil de Concórdia concluiu o Inquérito Policial referente ao homicídio, ocorrido na Linha Pingador, interior de Irani, no começo do mês passado. Com isso, L. de M, 39 anos, que já se encontrava preso preventivamente foi indiciado pelos crimes de homicídio doloso duplamente qualificado por motivo torpe e mediante dissimulação, além de falsidade ideológica.



A conclusão das investigações se deu nesta semana e o Inquérito já foi remetido a Justiça da Comarca.



De acordo coma Polícia Civil, durante a investigação, a Polícia Judiciária realizou diversas diligências e conseguiu obter indícios que apotavam L. de M. como sendo o autor do assassinato. Diante desses fatos, a Justiça local decretou a prisão temporária do suspeito.



Ainda durante o trabalho de investigação, a Polícia Civil concluiu que L. de M, durante o planejamento do assassinato, teria identificado-se com o nome de seu irmão já falecido para atrair a vítima, identificada como Amarildo Roberto Dal Puppo, até o local do crime, onde ela foi alvejada dentro do próprio vículo por disparos de arma de fogo. O próprio suspeito, durante interrogatório, confessou os delitos em questão.

(Com informações do repórter André Krüger)