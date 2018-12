Uma mulher foi condenada a quatro anos e dois meses de prisão, a serem cumpridos inicialmente no regime semi-aberto, pela prática do crime de estelionato. A decisão foi proferida nos últimos dias pela Justiça da Comarca de Concórdia.



A sentença foi para a acusada Patrícia Dias. Conforme informações do Ministério Público, ela teria aplicado o golpe do bilhete premiado contra duas mulheres na área central de Concórdia. As vítimas têm 75 e 64 anos. De acordo com os autos, a acusada teria convencido as duas mulheres a irem a uma agência bancária sacar o valor de R$ 5 mil por conta de um bilhete premiado. Isso ocorreu no dia 24 de março de 2016, na rua 29 de Julho.



Neste mesmo processo, Patrícia Dias também é acusada de subtrair quase R$ 14,5 mil de outra vítima idosa, na região central de Concórdia. Esse fato aconteceu em julho de 2016. Ela teria usado o mesmo procedimento de abordagem sobre essa vítima.



Além da acusada, que acabou sendo detida. A ação também teria a participação de um comparsa, que não foi identificado.

(Com informações do repórter André Krüger)