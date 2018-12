Por ter um balneário e um grande fluxo de turistas, Piratuba também é beneficiada com aumento no efetivo policial.

A Polícia Militar de Piratuba deve aumentar seu efetivo para a Operação Veraneio, que inicia nesta quinta-feira, dia 20, e vai até o dia 11 de fevereiro de 2019. O número de policiais a disposição será de acordo com a logística dos eventos. “No natal, ano novo e as festividades do Kerb de Ipira e Piratuba, teremos um efetivo maior, pois recebemos muitos turistas. Assim, cada evento terá um planejamento e o número de polícias necessários. Nos outros dias, em médias, devemos aumentar o efetivo no mínimo em 50%”, disse a sargento Fabiana. O fluxo de turistas tem por base os dados repassados pela Secretaria de Turismo de Piratuba e de Ipira.

O trabalho dos Militares deve ser reforçado no patrulhamento das ruas e a preservação da ordem púbica. “O maior objetivo é promoção de segurança, o controle dos indicadores de violência e criminalidade, de modo que o maior fluxo de visitantes não produza aumento de ocorrências policiais e emergências nas cidades impactadas”, explicou a sargento Fabiana.

A Policia Militar de Piratuba já se programou com toda logística dos policiais. “Durante esse período, vamos disponibilizar alojamento e alimentação para que os colegas realizem um bom trabalho durante a Operação Veraneio 2018/2019”, afirmou a sargento Fabiana.

(Fonte: Grupo Magronada)