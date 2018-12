Apenas danos materiais foram verificados em um acidente de trânsito na BR 153, na manhã desta quarta-feira, dia 19. O fato foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani por volta das 7h40. Foi uma saída de pista, seguida de capotamento, registrado na altura do KM 56 da rodovia.



O acidente envolveu um veículo Renault Clio. O condutor, de iniciais J.G, já se encontrava fora do veículo quando a guarnição dos bombeiros chegou ao local. O mesmo não quis ser conduzido ao Pronto Atendimento Médico. As causas do acidente não foram identificadas.