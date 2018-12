Mais um registro de morte de peixes aconteceu na região, desta vez em Linha Missioneiro, em Piratuba, na propriedade de Jozenir Elias Gonçalves. Ele contabilizou 5.432 peixes mortos, cerca de 3.800 Kg. "Os peixes estavam com uma média de 700 gramas e seriam vendidos aqui na região para um frigorífico", disse. "O prejuízo estimado gira em torno de R$ 19 mil, lamentável".

No dia 17, por volta das 10h, faltou luz e o proprietário entrou em contato com Celesc, por diversas vezes, solicitando a solução para o problema. No final da tarde a energia foi restabelecida. Por volta das 20h novamente faltou luz. Outra vez foi feito contato com a central de atendimento. "Nas respostas, a central avisava que uma equipe seria deslocada para o atendimento e que era necessário aguardar", contou. "Vamos ter que enterrar tudo em algum lugar aqui da propriedade. Agora vou ver como proceder com esse prejuízo, que foi grande", finalizou.

De acordo com Jozenir, o açude tem capacidade para cerca de 9 mil peixes. "Esse número de peixes mortos foram contabilizados hoje. Acredito que morreram mais e logo eles começam a boiar no açude. Em um ou dois dias a gente vai ter os dados precisos e nesse momento não tem mais o que fazer", finalizou.

A energia elétrica é necessária para o funcionamento dos aeradores, responsáveis pela oxigenação da água. Caso semelhante aconteceu em março deste ano em Ipira, na Linha Capelinha. Nos grupos de whatsapp da rede Magronada, tem sido frequente os registros de falta de energia elétrica na região.

(Fonte: Jornal A Comunidade)