Duas moradoras de Irani de 23 e 34 anos de idade, que trabalham em Catanduvas, acabaram sofrendo um acidente de trânsito por volta das 23h desta terça-feira (18) na curva do Artifon, BR 282 em Vargem Bonita.

A condutora do Ford Focus com placas de Irani acabou perdendo o controle da direção e o veículo saiu da pista. Ela queixava-se de dores e escoriações leves no pescoço e dores na pelve. A outra ocupante de 34 anos relatou dores nas costelas. Após atendimento pré-hospitalar, ambas foram conduzidas pelos bombeiros ao Hospital Universitário Santa Terezinha de Joaçaba. A Polícia Militar de Vargem Bonita foi acionada e permaneceu no local até a chegada da Polícia Rodoviária Federal.

(Fonte: Blog do Paulo Gonçalves)