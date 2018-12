Um servidor dos Correios ficou ferido ao cair em um buraco no passeio público nesta manhã em Concórdia. O fato aconteceu na esquina das ruas Sete de Setembro com a Irmã Leopoldina.



Conforme informações apuradas pelo Jornalismo da Rádio Aliança, o homem de 37 anos, teria caído em um buraco que serve de caixa de passagem, possivelmente, de cabos de energia elétrica. A tampa metálica cedeu, quando ele pisou e houve a queda dentro do buraco de aproximadamente 50 centímetros. A vítima ficou com várias escoriações nas pernas e precisou ser levada para atendimento médico no Hospital São Francisco pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia.

(Com informações do repórter André Krüger)