Neste final de semana aconteceu a fase final do circuito Sul-Brasileiro de Futsal em Irani, e as equipes Sub-8 e Sub-9 conquistaram o título de campeãs, já o Sub-7 ficou com o vice e o Sub-10 finalizou sua participação no 4º lugar.



O trabalho realizado nas escolinhas da ACF/FMEC em 2018 atendem aproximadamente 700 alunos e dão oportunidade a crianças e jovens de praticar algo saudável e fazendo com que estes alunos estejam aprendendo e praticando um esporte que possa fazer parte dos seus futuros, seja ele como forma de trabalho ou lazer, isso proporcionado pela FMEC e ACF sem que seja necessário o pagamento de mensalidades. As matrículas para 2019 iniciam no dia 11 de Fevereiro na Ser Sadia.



(Fonte: Ricardo Artifon/Ascom)